Перминов о вкладе нацпроектов в развитие России: улучшения заметил каждый из регионов страны

Сенатор от Ленобласти подвел итоги деятельности в рамках реализации национальных проектов.

Национальные проекты вносят огромный вклад в развитие России, затрагивая все сферы жизни страны. Фокус внимания — начиная с дорог и строительства и заканчивая образованием и демографией. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов уверен, что результаты деятельности в рамках реализации нацпроектов ощущаются в каждом субъекте страны.

Если Вы помните, в фокусе внимания были и дороги, и объекты образования, и сама система образования и здравоохранения. Очень много было сделано для демографических решений, демографических задач, были построены перинатальные центры. В фокусе внимания регионов и федеральных министерств были и первичное звено здравоохранения, и реновация и строительство школ, рассказал сенатор.

Успешно реализуются нацпроекты и в Ленинградской области. Особенно впечатляют объемы строительства. В этом плане регион является одним из лидеров.

На примере Ленинградской области – а мы один из лидеров, чемпионов нашей страны по вводу квадратных метров жилья на жителя региона, буквально «в тройке» лидеров находимся, – жилье строится не только в предместьях Петербурга, но и в малых городах, привлекательность которых возрастает по мере реализации проектов «Комфортная городская среда, — подчеркивает Перминов.

В рамках нацпроектов в порядок приводятся не только малые города, но и деревни, оказавшиеся на грани забвения. Это обеспечивает приток инвестиций.

Мы создаем сотни, тысячи объектов, за которые проголосовали наши жители, и благоустраиваем и малые города, их центральные площади, и отдельные деревеньки, восстанавливаем исторические фасады и облики наших прославленных городов, таких как, например, Новая и Старая Ладога. И везде потихонечку подтягивается бизнес, который инвестирует в строительство и малоэтажного жилья, и в создание, по отдельным государственным программам, жилья многоквартирного, заявил Перминов.

Полное интервью сенатора Сергея Перминова опубликовано на портале Совета Федерации.