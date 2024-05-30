Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две 152-мм гаубицы Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

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Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял за сутки более 305 военнослужащих, танк, два автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу Д-20, 105-мм гаубицу L-119 производства Великобритании и станцию радиоэлектронной борьбы. За сутки на данном направлении уничтожено четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 335 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, пять автомобилей, две 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 122-мм боевую машину РСЗО «Град».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за сутки составили до 65 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм гаубица Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено четыре украинских безэкипажных катера. Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

За сутки уничтожено 24 беспилотных летательных аппарата, восемь оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США и противорадиолокационная ракета HARM производства США.