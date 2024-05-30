В России проиндексируют военные пенсии на 5,1% в 2024 году

Повышение выплат военным пенсионерам произойдет 1 октября.

Как заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, в октябре 2024 году планируется индексация военных пенсий. Размер прибавки к выплатам этой категории пенсионеров составит 5,1 процента.

Планируется индексация пенсий военным пенсионерам в связи с уточненным прогнозом по инфляции в текущем году. Ранее мы планировали индексацию пенсии с 1 октября текущего года на 4,5%. В связи с уточнением прогноза инфляции до 5,1% предлагается соответствующие изменения в механизм исчисления пенсий, — цитирует Силуанова ТАСС.