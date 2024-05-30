93-летний актер Иван Краско чуть не угодил в больницу на открытии футбольного турнира в Петербурге

93-летний артист неудачно оступился и упал прямо на свой кардиостимулятор.

Как рассказала помощница Ивана Краско Дарья в беседе с «МК», мероприятие проходило 27 мая, и организаторы пригласили легендарного артиста принять участие в церемонии открытия. Краско попытался пробить мяч, но при этом зацепился ботинками за газон и упал, ударившись о кардиостимулятор.

После падения актеру стало плохо, и на место происшествия вызвали скорую помощь. Врачи провели обследование и заверили, что кардиостимулятор работает исправно, а сам Иван Краско просто сильно испугался, что вызвало стресс для организма.

В тот же день медики отпустили Краско домой, однако последствия падения все еще напоминают о себе — левая сторона тела у актера болит из-за сильного ушиба. Тем не менее, по словам Дарьи, сейчас со здоровьем Ивана Ивановича все в порядке.