Короткая рабочая неделя ждет россиян в июне

Автор: Сергей Агутин
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Фото: Baltphoto.ru

Среда 12 июня будет выходным днем в честь Дня России. Предпраздничный рабочий день 11 июня будет сокращен на один час.

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.

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