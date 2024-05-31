Короткая рабочая неделя ждет россиян в июне

Среда 12 июня будет выходным днем в честь Дня России. Предпраздничный рабочий день 11 июня будет сокращен на один час.

В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В Декларации утверждались равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов, краев РСФСР.