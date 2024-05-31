Школьники из Петербурга попросили вице-премьера Чернышенко запретить курение в России

Такую просьбу озвучили учащиеся одной из школ Московского района города.

Ученики петербургской школы №703 обратились к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением издать закон, запрещающий курение в России. Эту просьбу школьники попросили передать президенту страны Владимиру Путину.

Дмитрий Чернышенко и (губернатор Петербурга) Александр Беглов в ходе осмотра школы пообщались с детьми. Ребята обратились к вице-премьеру с целью передать президенту просьбу издать закон, запрещающий всем людям курить. Зампред правительства пообещал обязательно рассказать об этом главе государства, — передает пресс-служба вице-премьера.