В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейпов в России

В Госдуму внесли межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, проект доступен в думской базе данных.

Среди авторов законопроекта депутаты фракций ЛДПР, КПРФ, СРЗП и «Новые люди» во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым. Изменения должны быть внесены в закон об охране здоровья граждан.

«Запрещается розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки», — написано в документе.