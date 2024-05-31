Эту позицию наша страна занимает на самом деле с 2021 года.

Всемирный банк признал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ВБ, четвертое место среди ведущих экономик планеты РФ занимает еще с 2021 года.

По паритету покупательной способности наша страна обошла Японию (3,7% ВВП) и Германию (3,4%). У России доля мирового ВВП составляет 3,8%.