Эту позицию наша страна занимает на самом деле с 2021 года.
Всемирный банк признал Россию четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные ВБ, четвертое место среди ведущих экономик планеты РФ занимает еще с 2021 года.
По паритету покупательной способности наша страна обошла Японию (3,7% ВВП) и Германию (3,4%). У России доля мирового ВВП составляет 3,8%.
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