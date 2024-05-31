Премьера Словакии выписали из больницы после покушения

Сейчас Фицо проходит лечение дома.
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо выписали из больницы, где он проходил лечение после покушения.
Как передает РИА Новости, ссылаясь на сотрудников больницы, политик переведен на амбулаторное лечение. Сейчас Фицо находится дома в Братиславе.
Господин премьер уже на домашнем лечении, -указано в сообщении.
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