Премьера Словакии выписали из больницы после покушения

Сейчас Фицо проходит лечение дома.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо выписали из больницы, где он проходил лечение после покушения.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на сотрудников больницы, политик переведен на амбулаторное лечение. Сейчас Фицо находится дома в Братиславе.

Господин премьер уже на домашнем лечении, -указано в сообщении.