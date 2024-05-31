Дачников Ленобласти просят не использовать для полива питьевую воду

С таким призывом выступил комитет по ЖКХ региона.

На фоне установившейся в Ленинградской области жары комитет по ЖКХ региона просит местных жителей отказаться от полива своих участков питьевой водой. Ленинградцам советуют использовать в этих целях или техническую, или дождевую воду.

Бережное отношение к питьевой воде и рациональное водопользование — одни из важнейших принципов осознанного садоводства и огородничества. Услуга водоснабжения предназначена для обеспечения населения питьевой водой и для удовлетворения хозяйственно-бытовых нужд, а не для полива дачных участков и наполнения бассейнов. Рекомендуем дачникам использовать для полива дождевую или техническую воду, осуществлять полив вечерами, — указано в сообщении.