На дне Финского залива нашли судно «Выборг», пропавшее более 70 лет назад

Артефакты, найденные на борту, станут частью мемориала, посвященного затонувшим кораблям.

Разведывательно-водолазная команда Константина Богданова и «Русское географическое общество» обнаружили в ходе экспедиции на дне Финского залива торговый корабль. Судно «Выборг» бесследно пропало во времена Великой Отечественной войны.

«Выборг» важно было найти, потому что это последний крупный транспорт времен войны, который лежит под водой в территориальных водах России, — рассказал Богданов.

Найденные на судне артефакты, в том числе и 50-килограммовый колокол, станут частью мемориала «Голоса погибших кораблей», который откроют в Кронштадте.