В Кингисеппе с 1 июня запустят бесплатный автобус

В Кингсеппе Ленобласти с 1 июня начнет курсировать бесплатный автобус.

Протяженность нового автобусного маршрута №1С составит 8,8 километра с заездом на железнодорожный вокзал и 8 километров без него.

Ежедневно бесплатный автобус будет совершать 26 рейсов, первый — в 5:50, последний — 21:46. Интервал движения — 30 минут, сообщили в местной администрации.