В Кингисеппе с 1 июня запустят бесплатный автобус

В Кингсеппе Ленобласти с 1 июня начнет курсировать бесплатный автобус.
Протяженность нового автобусного маршрута №1С составит 8,8 километра с заездом на железнодорожный вокзал и 8 километров без него.
Ежедневно бесплатный автобус будет совершать 26 рейсов, первый — в 5:50, последний — 21:46. Интервал движения — 30 минут, сообщили в местной администрации.
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