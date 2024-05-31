Роспотребнадзор одобрил только 12 водоемов для купания в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти перечислили реки и озера, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

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Фото: baltphoto.ru

Согласно результатам лабораторных исследований для безопасного отдыха пригодны следующие водоемы:

  • Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);
  • Волосовский район: река Луга (Большой Сабск);
  • Всеволожский район: озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (Воейково);
  • Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);
  • Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга);
  • Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое);
  • Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон), озеро Царицыно (Царицыно);
  • Тосненский район: карьер (Шапки).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.

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30.05.2024 164
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