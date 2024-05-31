Роспотребнадзор одобрил только 12 водоемов для купания в Ленобласти

Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти перечислили реки и озера, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.

Согласно результатам лабораторных исследований для безопасного отдыха пригодны следующие водоемы:

Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);

озеро Павловское (Бокситогорск); Волосовский район: река Луга (Большой Сабск);

река Луга (Большой Сабск); Всеволожский район: озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (Воейково);

озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (Воейково); Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);

река Шингарка (Низино); Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга);

озеро Омчино, озеро Толони (Луга); Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое);

река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое); Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон), озеро Царицыно (Царицыно);

река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон), озеро Царицыно (Царицыно); Тосненский район: карьер (Шапки).

Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.