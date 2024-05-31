Роспотребнадзор одобрил только 12 водоемов для купания в Ленобласти

Специалисты Роспотребнадзора Ленобласти перечислили реки и озера, в которых можно купаться, не опасаясь за свое здоровье.
Согласно результатам лабораторных исследований для безопасного отдыха пригодны следующие водоемы:
- Бокситогорский район: озеро Павловское (Бокситогорск);
- Волосовский район: река Луга (Большой Сабск);
- Всеволожский район: озеро Курголовское (Токсово), озеро Коркинское (Воейково);
- Ломоносовский район: река Шингарка (Низино);
- Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (Луга);
- Приозерский район: река Вуокса (Приозерск), озеро Отрадное (Плодовое);
- Тихвинский район: река Тихвинка (Тихвин, 1 микрорайон), озеро Царицыно (Царицыно);
- Тосненский район: карьер (Шапки).
Всего было проверено 41 место купания и массового отдыха. Остальные водоемы не прошли проверку.
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30.05.2024 164