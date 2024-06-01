Минздрав обновил требования к составу автомобильных аптечек

Автор: Анастасия Щербакова
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С 1 сентября этого года в ней должно присутствовать, например, специальное изотермическое одеяло.

Министерство здравоохранения России утвердило новый состав автомобильной аптечки.

Согласно новым требованиям ведомства, в автомобильную аптечку теперь должно входить многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 на 210 сантиметров.

Кроме того, в аптечку следует положить маркер черного или синего цвета, загубник для проведения сердечно-легочной реанимации, а также нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования.

Также в ведомстве уточнили требования к ножницам, которые должны быть представлены двумя видами: одна пара — для перевязочного материала, вторая — хирургические ножницы общего назначения.

Приказ вступит в силу с сентября этого года.

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30.05.2024 168
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