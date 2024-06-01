Двум сотрудникам «Крокуса» предъявлены обвинения — СМИ

СК РФ возбудил еще одно уголовное дело после теракта в концертном зале. На этот раз об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело после теракта в «Крокус Сити Холле». Как утверждает «Коммерсант», обвинения предъявлены двум сотрудникам концертного зала.

По данным издания, уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.