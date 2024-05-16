Суд продлил арест всем четверым исполнителям теракта в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы продлил арест четверым обвиняемым в терракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* останутся под стражей до 22 августа, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, теракт произошел 22 марта, погибли 145 человек. По делу арестованы 12 человек.

*занесены в реестр террористов и экстремистов.