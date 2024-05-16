Суд продлил арест всем четверым исполнителям теракта в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы продлил арест четверым обвиняемым в терракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* останутся под стражей до 22 августа, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы
Напомним, теракт произошел 22 марта, погибли 145 человек. По делу арестованы 12 человек.
*занесены в реестр террористов и экстремистов.
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