Спасатели Ленобласти назвали 9 правил безопасного купания

Аварийно-спасательная служба ЛО подготовила памятку для ленинградцев в преддверии купального сезона.
Спасатели Ленобласти напомнили местным жителям о мерах предосторожности во время отдыха на пляже. Памятка состоит из девяти простых, но очень важных правил.
♦ не купайтесь в нетрезвом виде;
♦ не ныряйте в незнакомых местах;
♦ не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;
♦ не затевайте опасных игр в воде;
♦ не заплывайте за буйки;
♦ купайтесь только в разрешённых местах;
♦ заранее изучайте способы самоспасения;
♦ заходите в воду постепенно;
♦ следите за детьми.
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30.05.2024 190