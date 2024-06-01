Спасатели Ленобласти назвали 9 правил безопасного купания

Аварийно-спасательная служба ЛО подготовила памятку для ленинградцев в преддверии купального сезона.

Спасатели Ленобласти напомнили местным жителям о мерах предосторожности во время отдыха на пляже. Памятка состоит из девяти простых, но очень важных правил.

♦ не купайтесь в нетрезвом виде;

♦ не ныряйте в незнакомых местах;

♦ не плавайте на надувных матрасах и автокамерах;

♦ не затевайте опасных игр в воде;

♦ не заплывайте за буйки;

♦ купайтесь только в разрешённых местах;

♦ заранее изучайте способы самоспасения;

♦ заходите в воду постепенно;

♦ следите за детьми.