Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» являются более 1700 человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Это следует из текста постановления суда в отношении обвиняемых. 

Потерпевшими в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта признаны более 1700 человек. Об этом сказано в постановлении суда в отношении четырех обвиняемых.

В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, — приводит фрагмент документа суда РИА Новости.
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