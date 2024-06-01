Потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе» являются более 1700 человек

Это следует из текста постановления суда в отношении обвиняемых.
Потерпевшими в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта признаны более 1700 человек. Об этом сказано в постановлении суда в отношении четырех обвиняемых.
В качестве потерпевших признано и допрошено в соответствующем статусе более 1700 человек, в качестве свидетелей допрошено более 800 человек. Проведено более 20 обысков, более 65 осмотров мест происшествия, назначено более 650 различных судебных экспертиз, — приводит фрагмент документа суда РИА Новости.
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