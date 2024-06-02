Утонувшую достали из реки в Волховском районе

Автор: Сергей Агутин
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Утонул
Фото: Baltphoto.ru

Устанавливаются обстоятельства гибели женщины в Волховском районе Ленинградской области.  

Как сообщает Аварийно-спасательная служба, сигнал от очевидца о человеке в воде поступил 1 июня около 15:00. Дежурная смена ПСО из Новой Ладоги вытащила погибшую на берег, тело передали полиции.

Личность женщины устанавливается.

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24.07.2022 5167
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