Утонувшую достали из реки в Волховском районе

Устанавливаются обстоятельства гибели женщины в Волховском районе Ленинградской области.

Как сообщает Аварийно-спасательная служба, сигнал от очевидца о человеке в воде поступил 1 июня около 15:00. Дежурная смена ПСО из Новой Ладоги вытащила погибшую на берег, тело передали полиции.

Личность женщины устанавливается.