Школьницу сбили на зебре в Ломоносовском районе

В полицию Ломоносовского района 31 мая сообщили о госпитализации 16-летней петербурженки. Врачи диагностировали у нее травмы головы и живота, полученные в результате ДТП.

По предварительным данным, на школьницу наехал Volkswagen Passat под управлением 53-летнего петербуржца. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в Малом Карлино.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.