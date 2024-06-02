Школьницу сбили на зебре в Ломоносовском районе

В полицию Ломоносовского района 31 мая сообщили о госпитализации 16-летней петербурженки. Врачи диагностировали у нее травмы головы и живота, полученные в результате ДТП.
По предварительным данным, на школьницу наехал Volkswagen Passat под управлением 53-летнего петербуржца. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе в Малом Карлино.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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26.12.2022 3510