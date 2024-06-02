Женщина не справилась с болотоходом и погибла в Выборгском районе

Женщина за рулем болотохода врезалась в дерево 1 июня около 23:00 на грунтовой дороге возле поселка Вишневка в Выборгском районе.
Управляя снегоболотоходом «Stels Гепард», 47-летняя женщина на левом закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, въехала в дерево и погибла на месте.
Ее 44-летний пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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