Женщина не справилась с болотоходом и погибла в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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Женщина за рулем болотохода врезалась в дерево 1 июня около 23:00 на грунтовой дороге возле поселка Вишневка в Выборгском районе.

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Управляя снегоболотоходом «Stels Гепард», 47-летняя женщина на левом закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, въехала в дерево и погибла на месте.

Ее 44-летний пассажир госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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