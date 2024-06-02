В Nissan признали, что водить некоторые их машины опасно для жизни

Японская компания Nissan запретила эксплуатацию своих машин Sentra (2002−2006 годов выпуска), Pathfinder (2002−2004) и Infiniti QX4 (2002−2003) из-за угрозы безопасности.
Отзыву подвергнутся 84 тысячи машин. Причиной для запрета стали подушки безопасности Takata, которая прежде была их крупнейшим поставщиком. За последние годы с ними был связан ряд несчастных случаев.
Пиропатрон в этих подушках со временем деградирует и может неконтролируемо разорваться. В Nissan отметили, что владельцам автомобилей с продукцией Takata необходимо посетить официальный сервисный центр.
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