В Nissan признали, что водить некоторые их машины опасно для жизни

Автор: Сергей Агутин
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Baltphoto/ Виктория Ламзина
Фото: Baltphoto.ru

Японская компания Nissan запретила эксплуатацию своих машин Sentra (2002−2006 годов выпуска), Pathfinder (2002−2004) и Infiniti QX4 (2002−2003) из-за угрозы безопасности.

Отзыву подвергнутся 84 тысячи машин. Причиной для запрета стали подушки безопасности Takata, которая прежде была их крупнейшим поставщиком. За последние годы с ними был связан ряд несчастных случаев.

Пиропатрон в этих подушках со временем деградирует и может неконтролируемо разорваться. В Nissan отметили, что владельцам автомобилей с продукцией Takata необходимо посетить официальный сервисный центр.

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17.04.2024 1163
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