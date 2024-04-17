Водителей предупредили о новом штрафе по дорожным камерам

В Москве начали штрафовать по фото- и видеокамерам за стоянку на направляющем островке. Нововведение может распространиться на всю Россию. За что придется платить штраф, агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов Анатолий Миронов.

Камеры автоматически фиксируют все больше правонарушений на дороге. Новинкой в Москве стала фото- и видеофиксация нарушения запрета остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.

«За стоянку на островках предусмотрен штраф в размере 2500 рублей», – рассказал Анатолий Миронов

Неукоснительное соблюдение ПДД ведет к безопасности на дороге. Однако остановкой и стоянкой обозначено «преднамеренное прекращение движения транспортного средства». Автомобилист может остановиться из-за поломки машины, плохого самочувствия, невозможности объехать препятствие.

По словам адвоката, практика не раз сталкивалась с трудностями определения преднамеренности действий водителя и определения состава административного правонарушения.

«Любая ситуация, даже зафиксированная средствами объективного контроля, в реальной жизни может оказаться неоднозначной и спорной», – отметил Анатолий Миронов

Прежде чем платить неоднозначный штраф, эксперт советует проконсультироваться с адвокатом, специализирующимся на дорожных делах.