Судья удалил семь футболистов из-за массовой драки в матче «Динамо»

В матче 11-го тура Второй лиги Б в группе 1 между ставропольским «Динамо» и второй командой махачкалинского «Динамо» произошла массовая драка. Об этом сообщает Sport24.

На 87-й минуте игрок ставропольцев жестко сыграл в подкате против соперника, а тот ударил его головой в лицо. К драке подключились остальные участники матча, а также запасные футболисты и тренеры.

Когда игроки успокоились, главный арбитр вынес решение. Он удалил с поля семь участников драки. После этого игра продолжилась. Игра завершилась победой команды из Ставрополя со счетом 3:2.