Тело мужчины достали из озера в Приозерском районе. Он не вернулся домой после купания

Устанавливаются обстоятельства гибели человека, тело которого обнаружили в озере в Приозерском районе Ленинградской области.
Как сообщила Аварийно-спасательная служба, 5 июня поступил сигнал о мужчине, который не вернулся домой после купания на озере Борисовское в районе деревни Борисово.
На место выезжали спасатели ПСО города Приозерск. Был обнаружен погибший мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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24.07.2022 5174