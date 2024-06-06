Тело мужчины достали из озера в Приозерском районе. Он не вернулся домой после купания

Устанавливаются обстоятельства гибели человека, тело которого обнаружили в озере в Приозерском районе Ленинградской области.

Как сообщила Аварийно-спасательная служба, 5 июня поступил сигнал о мужчине, который не вернулся домой после купания на озере Борисовское в районе деревни Борисово.

На место выезжали спасатели ПСО города Приозерск. Был обнаружен погибший мужчина. Обстоятельства случившегося устанавливаются.