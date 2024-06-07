Более 1000 детей родились в Ленобласти в мае

В мае 2024 года в Ленобласти на свет появились 1 060 детей, в том числе 12 пар двойняшек.

Мальчиков в последний весеннний месяц родилось на 64 больше, чем девочек. Мамами чаще всего становились женщины в возрасте 25-29 лет.

Прибавилось и многодетных семей, где родились пятый-шестой ребенок. Во Всеволожском районе был зарегистрирован восьмой малыш в семье, рассказали в ЗАГСе Ленобласти.