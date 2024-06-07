Пять новых станций продолжат «красную» линию метро Петербурга

Автор: Гузель Галимова
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Будущая станция метро «Пулково» войдет в состав Кировско-Выборгской («красной») линии метрополитена Петербурга. На ней появится еще пять станций.

Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: Baltphoto.ru

Общая эксплуатационная по проекту от действующей станции «Проспект Ветеранов» до будущей станции «КВЦ Экспофорум» составит 12,2 километра. На этом участке построят еще пять станций неглубокого заложения, в числе которых будет и «Пулково».

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14.05.2024 288

К проектированию строительства продолжения «красной» ветки метро от «Проспекта Ветеранов» планируют приступить уже в этом году.

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