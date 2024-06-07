Пять новых станций продолжат «красную» линию метро Петербурга

Будущая станция метро «Пулково» войдет в состав Кировско-Выборгской («красной») линии метрополитена Петербурга. На ней появится еще пять станций.

Общая эксплуатационная по проекту от действующей станции «Проспект Ветеранов» до будущей станции «КВЦ Экспофорум» составит 12,2 километра. На этом участке построят еще пять станций неглубокого заложения, в числе которых будет и «Пулково».

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К проектированию строительства продолжения «красной» ветки метро от «Проспекта Ветеранов» планируют приступить уже в этом году.