Следующая рабочая неделя в России будет четырехдневной

В стране следующая рабочая неделя будет сокращенной по случаю празднования Дня России.
В этом году День России выпадает на среду, 12 июня, этот день будет нерабочим. Предпраздничный день, 11 июня, будет сокращенным. Таким образом, россияне будут работать всего четыре дня: 10, 11, 13 и 14 июня.
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07.06.2024 62
Следующая сокращенная рабочая неделя россиян ожидает россиян только в ноябре на День народного единства.