ЦБ сохранил ключевую ставку 16%, но предупредил о возможном повышении

Центробанк четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора.
При этом ЦБ в своем заявлении допустил возможность ее повышения на следующем заседании. Регулятор подчеркнул, что намерен и дальше придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% в 2025 году, пишет «Коммерсант».
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