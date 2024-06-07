ЦБ сохранил ключевую ставку 16%, но предупредил о возможном повышении

Центробанк четвертый раз подряд оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 16% годовых, следует из заявления регулятора.

При этом ЦБ в своем заявлении допустил возможность ее повышения на следующем заседании. Регулятор подчеркнул, что намерен и дальше придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, чтобы вернуть инфляцию к целевым 4% в 2025 году, пишет «Коммерсант».