Завершено расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова

Следственный комитет завершил расследование дела об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году.

В совершении преступление обвиняется концертный директор певца Валерий Шляфман. СК считает, что вечером 6 октября 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный» у обвиняемого возник конфликт с представителем одного из артистов Игорем Малаховым. Пытаясь застрелить Малахова из револьвера, Шляфман промахнулся и смертельно ранил Талькова.

Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

Вам будет интересно Полиция задержала предполагаемого расчленителя найденной в пакетах женщины Полиция задержала предполагаемого расчленителя женщины, чьи останки нашли на пустыре в Шушарах вечером 12 мая. Задержан 38-летний местный житель. Предположительно, он... 13.05.2024 332

В СК добавили, что в 1992 году Шляфман был заочно привлечен в качестве обвиняемого по делу об убийстве по неосторожности. Шляфман в это время скрывался в Израиле. В 2021 году расследование возобновили, и сотрудники СК собрали доказательства причастности этого фигуранта к умышленным преступлениям, связанным с убийством Талькова.