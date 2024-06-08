В Ленобласти с начала сезона выявили семь случаев клещевого боррелиоза

Автор: Гузель Галимова
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Всего с начала сезона к врачам после укусов клещей обратились 2680 жителей Ленобласти, в том числе 560 детей.

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Фото: ru.freepik.com/erik-karits

Согласно данным Роспотребнадзора, больше всего случаев было зарегистрировано в Тихвинском — 449, Гатчинском — 411, Киришском — 222, Тосненском — 209, Бокситогорском — 205, Волховском. — 197 и Всеволожском районах – 190.

С начала сезона зарегистрировано семь случаев иксодового клещевого боррелиоза и два — клещевого вирусного энцефалита.

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