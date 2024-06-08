Автомобиль едва не улетел в Неву после ДТП с велосипедистом

ДТП произошло вечером 7 июня на Октябрьской набережной в Петербурге.
Видео: Мэш на Мойке
По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo пытался уйти от столкновения, врезался в столб, автомобиль перевернулся и едва не улетел в Неву. Находившиеся в Volkswagen люди получили травмы, велосипедист отделался парой царапин.
Выясняются детали произошедшего.
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