Автомобиль едва не улетел в Неву после ДТП с велосипедистом

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

ДТП произошло вечером 7 июня на Октябрьской набережной в Петербурге.

Видео: Мэш на Мойке

По предварительным данным, водитель Volkswagen Polo пытался уйти от столкновения, врезался в столб, автомобиль перевернулся и едва не улетел в Неву. Находившиеся в Volkswagen люди получили травмы, велосипедист отделался парой царапин.

Выясняются детали произошедшего.

Вам будет интересно
Автомобиль едва не улетел в Неву после ДТП с велосипедистом Петербург, ДТП
Автомобиль влетел на кладбище у Мги и повредил два памятника
В Кировском районе Ленобласти водитель легкового автомобиля не справился с управлением и влетел на территорию Лесного кладбища у поселка Мга. В...
07.06.2024 107
Автор