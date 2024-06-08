Ленобласть заключила на ПМЭФ 35 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей 

На ПМЭФ-2024 Ленинградская область подписала 35 соглашений на общую сумму 100 млрд рублей.
Область заключила соглашения в самых разных сферах, включая логистику, пищевую промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, химическую отрасль, промышленное оборудование, вагоностроение.
«За любым инвестиционным договором идет его реализация. Это не только создание рабочих мест, это налоги в бюджет, которые должны быть направлены, как сказал наш президент Владимир Путин, на улучшение качества жизни, на улучшение демократической ситуации. То есть мы должны инвестировать в человека», — отметил губернатор Александр Дрозденко.
Наряду с экономическими Ленобласть подписала и целый ряд соглашений в социальной сфере. Речь идет об обязательствах компаний помогать конкретным проектам на территориях, где они работают, а также о тиражировании позитивного опыта региона в сфере заботы об инвалидах на другие российские субъекты.
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