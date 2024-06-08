Рособрнадзор готов ввести устную часть в экзамене для мигрантов

У Рособрнадзора готовы все методики и подходы к введению устной части в экзамене по русскому языку для мигрантов, заявил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.

«Самое главное изменение, о котором всегда говорил Рособрнадзор и которое должно быть внедрено – это введение устной части. У нас все методики и подходы готовы, это должно быть решение комиссии специальной, решение правительства», — сказал Музаев.

Он добавил, что дополнить аттестацию устной частью можно в кратчайшие сроки. Кроме того, глава ведомства отметил, что во время проведения экзамена необходимо обеспечить видеофиксацию процесса.