Мурашко: результаты первых тестов вакцины от рака будут к концу года

Разработкой препарата занимаются сразу несколько ведущих исследовательских центров.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российские ученые могут получить первые результаты испытаний вакцины от рака к концу этого года. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Это препарат для иммунотерапии рака. Он разработан совместно несколькими научными командами <…> Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям, — поделился Мурашко.
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