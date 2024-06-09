Мурашко: результаты первых тестов вакцины от рака будут к концу года

Разработкой препарата занимаются сразу несколько ведущих исследовательских центров.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что российские ученые могут получить первые результаты испытаний вакцины от рака к концу этого года. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Это препарат для иммунотерапии рака. Он разработан совместно несколькими научными командами <…> Сейчас вакцина проходит доклинические исследования, первые результаты которых рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям, — поделился Мурашко.