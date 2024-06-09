Ленинградцам рассказали, в какое время суток лоси чаще всего выбегают на дороги

Парнокопытные выходят на дороги, чтобы спастись от насекомых и жары.

Как рассказали в комитете животному миру Ленинградской области, в летнее время года пик активности лосей приходится на период с восьми вечера и до шести утра. В этот время парнокопытные чаще всего выбегают на дороги, и этому есть несколько причин.

Так, специалисты отмечают, что лоси выходят на дороги, чтобы спастись от насекомых и немного охладиться, зной в лесной гуще не спадает довольно длительное время.

Также это связано и с сезонной миграцией: подросшие парнокопытные покидают своих родителей и привыкают к самостоятельной жизни. По неопытности молодняк и выходит на дороги.