В Петербурге подростки избили и ранили ножом дворника после замечания

Петербургские полицейские разыскивают подростков, тяжело ранивших дворника, который сделал им замечание.

Инцидент произошел 9 июня на Бухарестской улице — во время уборки территории у одной из парадной с общего балкона на 12 этаже неизвестные подростки стали бросать мусор на улицу. Дворник решил с ними разобраться, однако они избили его и ранили ножом, после чего скрылись, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Случайный прохожий стал очевидцем происходящего. Он попытался задержать выбегающих из подъезда молоды людей, однако им удалось скрыться.

Видео: t.me/mashmoyka

Пострадавший – 31-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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По данным 78.ru, полицейские уже задержала одного предполагаемого участника нападения – 15-летнего девятиклассника. Подростка доставили в отдел полиции, после чего передали родителям.