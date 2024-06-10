Агрессоры ударили водителя автобуса бутылкой по голове за просьбу оплатить проезд в Петербурге

Неизвестные 9 июня около 19:00 напали на водителя автобуса, следовавшего по маршруту № 172, на Богатырском проспекте в Приморском районе Санкт-Петербурга.

По предварительным данным, 49-летний водитель попытался угомонить троих пьяных пассажиров, один из которых не хотел оплачивать проезд.

В ответ на это агрессоры ударили мужчину бутылкой по голове, затем разбили стекло в автобусе и убежали. Полиция изъяла видео с камер наблюдения из салона.