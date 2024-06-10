Переданные Украине истребители F-16 хотят оставить за границей

В Киеве связали это с тремя причинами.

Часть американских истребителей F-16, которые были переданы Украине западными странами, будут размещены на авиабазах за пределами страны. Об этом сообщил начальник авиации Командования Воздушных сил ВС Украины Сергей Голубцов.

Как пишут СМИ, такое решение было принято для того, чтобы Украина могла постоянно иметь в операционном составе определенное количество самолетов, соответствующее количеству подготовленных пилотов.

Кроме того, размещение нескольких истребителей F-16 за границей позволит обезопасить их от возможных ударов на украинских аэродромах. Эти самолеты станут резервом на случай проведения ремонтных работ или замены неисправных машин.

Также несколько F-16 будут использоваться за рубежом для обучения украинских летчиков.