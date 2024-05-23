Российские истребители оборудовали ракетами для борьбы с американскими F-16

Истребители вооружили самыми дальнобойными в мире ракетами класса «воздух-воздух».
Как передает РенТВ, российские истребители Су—30СМ2 оснастили ракетами Р-37М класса «воздух-воздух». Вооружение является на данный момент самым современными и дальнобойным средством противодействия вражеской авиации в мире.
Появление этого экземпляра под крылом еще одного нашего истребителя говорит о том, что к встрече F-16 не просто готовятся, на них фактически объявят охоту. Обнаруживать и сбивать западные самолеты будут до того, как они выйдут на дистанцию пуска своих ракет, — пишут эксперты издания.
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