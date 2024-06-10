Один человек находится в тяжелом состоянии после массовой аварии в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Screenshot_24
Фото: ГИБДД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области/ Телеграм

Водитель отечественной марки автомобиля не заметил стоящую посреди дороги машину на «аварийке» после ДТП и допустил еще одно столкновение.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти выясняет обстоятельства массового ДТП на трассе «А-118» в Калининском районе. Всего на этом участке за час столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По имеющимся данным, водитель Lada врезался в машину, стоявшую посреди дороги с включенными аварийными сигналами из-за ДТП, случившегося ранее. По инерции транспортное средство отбросило в другой авто, проезжавший мимо.

Вам будет интересно
Один человек находится в тяжелом состоянии после массовой аварии в Петербурге Петербург, ДТП, авария
Последняя минута жизни парашютиста из Ленобласти попала на видео
Мужчине почти удалось раскрыть дополнительный парашют, но было уже слишком поздно. Появилось видео прыжка парашютиста в Ленобласти, который стал для экстремала...
10.06.2024 78
Автор