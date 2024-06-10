Один человек находится в тяжелом состоянии после массовой аварии в Петербурге

Водитель отечественной марки автомобиля не заметил стоящую посреди дороги машину на «аварийке» после ДТП и допустил еще одно столкновение.
Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти выясняет обстоятельства массового ДТП на трассе «А-118» в Калининском районе. Всего на этом участке за час столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По имеющимся данным, водитель Lada врезался в машину, стоявшую посреди дороги с включенными аварийными сигналами из-за ДТП, случившегося ранее. По инерции транспортное средство отбросило в другой авто, проезжавший мимо.
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