Поселок Бугры официально стал городом

Автор: Гузель Галимова
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Поселок Бугры, расположенный во Всеволожском районе Ленобласти, официально получил статус города.

Соответствующий закон подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

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Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Новый статус означает увеличение поступлений в местный бюджет и расширение муниципальных полномочий. Также 8 сентября, в единый день голосования, в городе проведут выборы представительного органа.

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Ожидается, что к 2032 году здесь будет построено 2 млн 613 квадратных метров жилья. А также появится перспектива проживания 40 тысяч человек к 2027 году. В настоящее время население превышает 32 тысячи человек.

Ранее статус города получил поселок Тельмана.

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