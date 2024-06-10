Пожарные спасли утят, провалившихся в глубокий ров в Сосновом Бору

Автор: Гузель Галимова
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В Сосновом Бору девять маленьких утят угодили в выкопанный во дворе дома ров.

Мама-утка смогла выбраться, а вот птенцы выбраться самостоятельно из ямы не смогли. Неравнодушные жители вызвали спасателей. На помощь подоспели специалисты 71-й пожарно-спасательной части.

Видео: ГУ МВС по ЛО

Всех птенцов вместе с мамой благополучно доставили в знакомый водоем.

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03.06.2024 181
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