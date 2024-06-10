Депутаты Ленобласти одобрил федеральный проект пятиступенчатой шкалы НДФЛ

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области единогласно поддержали пакет из трех федеральных законопроектов, вносящих существенные изменения в действующую систему налогообложения РФ

Первый проект ФЗ № 639663-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ» затрагивает основные виды прямых налогов: налога на доходы физических лиц (НДФЛ), упрощенной системы налогообложения (УСН), налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

В частности, предлагается установить пятиступенчатую шкалу НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13% до 22% в зависимости от размера и вида дохода, полученного налогоплательщиком. Граждане, чей годовой доход не превышает 2,4 млн руб., по-прежнему будут платить 13%. Для россиян с годовым доходом от 2,4 млн до 5 млн руб. НДФЛ составит 15%, при доходах в размере от 5 млн до 20 млн руб. — 18%, от 20 млн до 50 млн руб. — 20%, а свыше 50 млн руб. – 22%. По мнению законодателя, прогрессивное налогообложение не коснется подавляющего большинства российских граждан. Не попадут под дифференцированный НДФЛ и доходы участников специальной военной операции.

Кроме того, законопроектом предусмотрено:

– увеличение размеров стандартных налоговых вычетов на второго и последующих детей в два раза и увеличение предельного размера доходов, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты на детей с 350 тыс. рублей до 450 тыс. рублей;

– введение налоговых вычетов по НДФЛ для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодной диспансеризации;

– налоговая ставка по налогу на прибыль увеличивается с 20 до 25 процентов в части федеральной составляющей, при этом вводится федеральный инвестиционный налоговый вычет по капитальным расходам, произведенным в рамках инвестиционных проектов, требования к которым будут установлены Правительством РФ;

– при расчете налога на прибыль организаций увеличивается с 1,5 до 2 повышающий коэффициент по расходам на научные исследования и опытно-конструкторские разработки;

– вносятся изменения по налогу на добычу полезных ископаемых;

– для налогоплательщиков, применяющих УСН, увеличиваются пороги ее применения в части увеличения предельного размера дохода и остаточной стоимости основных средств;

– по налогу на имущество организаций налоговая ставка может быть установлена до 2,5% для объектов стоимостью более 300 млн. рублей;

– предусмотрена амнистия для налогоплательщиков, которые откажутся от схем дробления бизнеса, что нарушает принцип равенства налогообложения;

– для субъектов малого или среднего предпринимательства обрабатывающих отраслей устанавливается единый пониженный тариф страховых взносов в размере 7,6%.

По мнению главы Минфина России Антона Силуанова, «налоговые изменения должны обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и в экономике, решения проблем социально-экономического развития регионов».

При обсуждении законопроекта в парламенте Ленобласти высказались представители фракций. Так, руководитель фракции «Справедливая Россия – За правду» Александр Перминов, отметив актуальность изменений, указал на необходимость отмены подоходного налога для малоимущих граждан, а также снижения налога для производственных технологичных предприятий обрабатывающей промышленности. При этом для игорного бизнеса и сырьевых участников рынка ставки нужно повышать. Коллегу поддержал Николай Кузьмин (КПРФ). В свою очередь, руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев отметил, что есть вопросы в части увеличения налоговой ставки по налогу на прибыль и упрощенке, не нашла отражение позиция по замене НДС на налог с продаж.

Как отметил председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин («Единая Россия»), перед пленарным заседанием профильная комиссия поддержала проекты, которые тесно взаимосвязаны между собой.

«Нынешнему обсуждению предшествовала серьезная работа на уровне Госдумы, администрации Президента. Утвержденные по итогам проведенных слушаний рекомендации находятся в открытом доступе. Предлагаю поддержать решение комиссии и продолжить работу в этом направлении», – резюмировал депутат.

Другой проект федерального закона № 639660-8 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» предусматривает списание задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, при условии целевого направления высвобождающихся средств на реализацию инфраструктурных проектов и поддержку инвестиций. Также субъектом РФ могут быть установлены основания, условия и порядок списания задолженности по бюджетным кредитам муниципальным образованиям.

Проект федерального закона в числе прочего включает:

– введение нормативов распределения доходов в связи с введением прогрессивной шкалы налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц;

– зачисление в федеральный бюджет акцизов на никотиновое сырье и бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания в полном размере;

– закрепляется норма, согласно которой при определении нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на горюче-смазочные материалы учитываются поступления в бюджеты субъектов РФ от указанных акцизов исходя из норматива 58,2%;

– в отношении новых государственных и муниципальных программ, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года, в законодательный орган представляются проекты паспортов таких программ.

Наконец, в соответствии с проектом федерального закона 638814-8 «О ежегодной выплате работающим родителям, имеющим двух и более детей» с 1 января 2026 года устанавливается ежегодная выплата (семейная налоговая выплата), если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ. Ежегодная выплата осуществляется каждому из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии их обучения в общеобразовательной организации при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов.

В итоге все три законопроекта были приняты единогласно 42 голосами.

Комментируя предлагаемые новации, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин («Единая Россия») подчеркнул, что сама идея о введении прогрессивной шкалы налогообложения абсолютно правильная.

– Первое чтение как раз и предлагает принять решение о целесообразности работы с изменениями Налогового кодекса. Разговор об этом идет уже давно, тем более что многие цивилизованные страны в основном работают по дифференцированной шкале налогообложения. Есть мнение, что некоторые категории граждан нужно полностью освобождать от НДФЛ. Также есть предложение пересмотреть налог на прибыль по категориям отраслей, предприятий. Те же сырьевики, например, всегда в более выгодном положении, чем переработчики. Малый и средний бизнес потихоньку растет, но еще не достиг рекомендуемых норм, так как в хорошо функционируемом обществе с развитой экономикой он занимает от 50 до 70% в структуре экономики, – считает Сергей Бебенин. – Есть вещи, которые будут отрабатываться в режиме второго чтения. Понятно, что основным показателем, от которого депутаты будут отталкиваться, станет расчет Минфина РФ, насколько эти льготы удастся государству реализовать и обойтись без них. Есть небольшие нюансы, их и предстоит решить.