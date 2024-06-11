Женщина с ребенком заблудились в лесу Гатчинского района

В лесу около деревни Большие Колпаны Гатчинского района 10 июня заблудилась женщина с ребенком. На помощь отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.
Спасательную операцию проводила дежурная смена отряда города Тосно. Специалисты организовали в лесном массиве поисковые работы.
Спасатели обнаружили женщину и ребенка, вывели их из чащи и передали сотрудникам полиции.
Вам будет интересно
Уровень общей раскрываемости преступлений в Ленинградской области вырос с 38,5 % в 2022 до 46,5 % в 2023 году. Число раскрытых...
12.01.2024 1274