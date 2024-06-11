Женщина с ребенком заблудились в лесу Гатчинского района

В лесу около деревни Большие Колпаны Гатчинского района 10 июня заблудилась женщина с ребенком. На помощь отправились сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Спасательную операцию проводила дежурная смена отряда города Тосно. Специалисты организовали в лесном массиве поисковые работы.

Спасатели обнаружили женщину и ребенка, вывели их из чащи и передали сотрудникам полиции.