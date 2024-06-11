В Ленобласти проверили работу еще восьми автобусных маршрутов

Комитет по транспорту Ленобласти продолжает проверять автобусные маршруты.
С 3 по 7 июня специалисты проверили восемь маршрутов: №№ 401, 402, 434, 444, 533, 555А, 673, 801А. Претензии возникли к пяти перевозчикам: нарушения расписания движения выявили у автобусов №№ 401, 402, 434, 444, 673.
Перевозчикам поручили проработать вопрос о сокращении интервалов, а также провести разъяснительную работу с водителями.
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