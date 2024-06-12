Ученые раскрыли опасность приема омега-3

Злоупотребление полезной добавкой грозит проблемами с сердцем.

Систематический прием популярной пищевой добавки омега-3 в больших количествах может спровоцировать нарушения сердечного ритма и даже инсульт.

Как указано в научных рекомендациях AHA, принимать эту добавку следует людям, у которых наблюдается повышенный уровень триглицеридов в крови.

При этом большинству людей достаточно включать в свой рацион рыбу и в целом придерживаться сбалансированного питания.