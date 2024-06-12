Ученые раскрыли опасность приема омега-3

Злоупотребление полезной добавкой грозит проблемами с сердцем.
Систематический прием популярной пищевой добавки омега-3 в больших количествах может спровоцировать нарушения сердечного ритма и даже инсульт.
Как указано в научных рекомендациях AHA, принимать эту добавку следует людям, у которых наблюдается повышенный уровень триглицеридов в крови.
При этом большинству людей достаточно включать в свой рацион рыбу и в целом придерживаться сбалансированного питания.
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13.04.2024 400