Врач назвала калорийные продукты, которые нужно включать в рацион

Некоторые продукты, несмотря на их калорийность, необходимо включать в рацион.

Главное — знать меру и не переборщить, рассказала врач-диетолог Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова.

По ее мнению, не стоит бояться таких калорийных продуктов как: подсолнечное масло (содержит большое количество жирных кислот омега-3 и омега-6, служит источником витаминов А и Е), печень трески (также содержит много омега-3, а также витамины А и D), пармезан, орех макадамия, арахисовое, сливочное и кокосовое масла, кунжут. Эти продукты полезны за счет жиров в своем составе, сообщает «Доктор Питер».