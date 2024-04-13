Врач назвала калорийные продукты, которые нужно включать в рацион

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Некоторые продукты, несмотря на их калорийность, необходимо включать в рацион.

Главное — знать меру и не переборщить, рассказала врач-диетолог Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова.

По ее мнению, не стоит бояться таких калорийных продуктов как: подсолнечное масло (содержит большое количество жирных кислот омега-3 и омега-6, служит источником витаминов А и Е), печень трески (также содержит много омега-3, а также витамины А и D), пармезан, орех макадамия, арахисовое, сливочное и кокосовое масла, кунжут. Эти продукты полезны за счет жиров в своем составе, сообщает «Доктор Питер».

Вам будет интересно
Врач назвала калорийные продукты, которые нужно включать в рацион продукты советы, врач
Врачи назвали 5 овощей, которые полезны не всегда
Овощи - кладезь витаминов и полезных веществ. Но при некоторых заболеваниях и расстройствах их употребление стоит свести к минимуму.  Всего диетологи...
16.03.2024 257
Автор