Попова рассказала, когда вернется коронавирус

В Роспотребнадзоре ожидают подъем заболеваемости.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России произойдет осенью.
Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени, — цитирует главу ведомства РИА Новости.
При этом Попова подчёркивает, что повышенные риски для населения не прослеживаются. Коронавирус уже стал сезонным заболеванием.
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