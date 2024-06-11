Попова рассказала, когда вернется коронавирус

Автор: Анастасия Щербакова
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В Роспотребнадзоре ожидают подъем заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости коронавирусом в России произойдет осенью.

Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

При этом Попова подчёркивает, что повышенные риски для населения не прослеживаются. Коронавирус уже стал сезонным заболеванием.

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21.04.2024 1492
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