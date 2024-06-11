Полиция в Петербурге открыла огонь по мужчине, убившему и расчленившему своего отца

После зверского преступления петербуржец набросился на пожилую женщину у парадной и медиков.

В Санкт-Петербурге 11 июня задержали мужчину, находившегося в состоянии наркотического опьянения. Перед этим полицейским пришлось открыть огонь по местному жителю из табельного оружия.

По имеющимся данным, изначально правоохранители прибыли на вызов по факту нападения мужчины на пожилую женщину и медиков, прибывших ей на помощь. Однако появление полицейских еще больше разозлило неадеквата. В качестве оружия он использовал отвертку. В итоге сотрудникам МВД пришлось открыть огонь.

В соответствии с ФЗ «О полиции», сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие и ранил злоумышленника в ногу. После этого агрессор был обезоружен и задержан, — передает источник в правоохранительных органах.

Спустя непродолжительное время в квартире, где проживал дебошир, был проведен обыск. Перед полицейскими предстала ужасная картина. В жилом помещении находился расчлененный труп мужчины. Им оказался отец задержанного.